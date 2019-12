Meldpunt hulpmiddelen voor betaalbare zorg

Bruikbare hulpmiddelen belanden nog steeds wel eens in de schrootcontainer. Bij verhuizing naar een verpleeghuis moet een speciale rolstoel worden ingeleverd, om vervolgens een gelijkwaardig exemplaar binnen het verpleeghuis te ontvangen. Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'De Consumentenbond wil betaalbare zorg voor iedereen, maar met verspilling als één van de onnodige hoge kostenposten is dit dweilen met de kraan open. Daarom voeren we de campagne Betaalbare zorg. Met het meldpunt hulpmiddelen willen we de huidige situatie helder in kaart brengen.'

Persoonlijke ervaringen

Soms worden hulpmiddelen voor veel geld via de gemeente of verzekeraar gekocht, maar voor lagere bedragen ook aangeboden door winkels. Op Marktplaats worden zo'n 2000 gebruikte hulpmiddelen aangeboden. De Consumentenbond is benieuwd naar de verspilling die consumenten constateren en wat volgens consumenten de juiste besparing zou zijn. Meedoen kan via: consumentenbond.nl/campagnes/betaalbare-zorg.