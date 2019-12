Microsoft komt met oplossing Internet Explorer

Nieuws|Microsoft heeft afgelopen vrijdag een oplossing beschikbaar gesteld voor het veiligheidsprobleem in Internet Explorer. De Consumentenbond raadt alle gebruikers van Windows aan om deze oplossing via Windows Update te installeren. Daarna kunnen consumenten Internet Explorer weer gebruiken.

Vorige week bleek de Internet Explorer browser lek te zijn waardoor aanvallers persoonlijke informatie konden stelen of de computer konden overnemen. Naar aanleiding daarvan adviseerde de Consumentenbond om tijdelijk een andere browser te gebruiken totdat Microsoft het lek in Internet Explorer had verholpen. Het lek kwam voor in de versies 6, 7, 8 en 9.

