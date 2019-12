Minder suiker, net zo veel calorieën

Nieuws|Nederlanders die minder suiker willen eten, kunnen de claims op producten niet voor zoete koek aannemen. Veel claims blijken in de praktijk niets voor te stellen. Fabrikanten vervangen suiker door stoffen die net zo goed dik kunnen maken, of ze nemen een loopje met de waarheid, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Gezondgids zet deze maand 6 trucs van de fabrikanten op een rij.

Fabrikanten goochelen met water en concentraat, vermomde voedingsvezels of de claim 'zonder toegevoegde suikers'. Die claim mag alleen gebruikt worden als er geen suikers of andere levensmiddelen zoals appelsap zijn toegevoegd. Hak maakt 'Puur Moes'-appelmoes met de claim '0% toegevoegde suikers', maar voegt daaraan wel appelsapconcentraat toe. Dit toegevoegde geconcentreerde appelsap zit vol suikers. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) overtreedt Hak hier de wet. Koekfabrikant Liga geeft toe dat de claim op Liga Continue 'Minder Suikers' niet klopt en heeft de Consumentenbond toegezegd dit te corrigeren.

Vervangers

Gewone suiker, gemaakt van suikerbieten, heeft een slechte naam en is niet het enige ingrediënt met zoetkracht. Fabrikanten gebruiken in koekjes en frisdrank daarom bijvoorbeeld ook glucose-fructosestroop of tarwestroop. Daarmee maken ze goede sier op de etiketten. Voor de lijn maakt het allemaal niet uit: alle soorten suikers leveren 4 kilocalorieën per gram.

