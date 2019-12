Misleidende claims van de baan

Nieuws|Van de meer dan 40.000 claims die de levensmiddelenindustrie bij de Europese Commissie (EC) indiende zijn er uiteindelijk slechts 222 goedgekeurd. Over de overigen oordeelde de EC (op advies van de Europese Voedselautoriteit EFSA) dat het nonsens claims waren of er was niet voldoende onderzoek naar de bewijslast. De Consumentenbond is opgelucht dat alle inzet om misleiding tegen te gaan niet voor niets is geweest.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'onze strijd om deze regelgeving voor elkaar te krijgen is lang en frustrerend geweest. Fabrikanten van levensmiddelen en voedingssupplementen pleiten nog steeds voor afzwakking van de regels. Maar consumenten zijn al lang genoeg misleid.' "Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten" is een voorbeeld van een goedgekeurde claim. Afgewezen is het effect van bepaalde probiotica op het immuunsysteem, van glucosamine en haaienkraakbeen op gewrichten en van creatine op het uithoudingsvermogen. Fabrikanten hebben tot december de tijd om de misleidende claims van de verpakkingen te halen.'

Kruidenpreparaten

Helaas zijn niet alle misleidende verpakkingen uit de schappen. Onder druk van fabrikanten blijven claims op kruidenpreparaten voorlopig buiten schot. De Consumentenbond vindt dat deze zo spoedig mogelijk op dezelfde manier beoordeeld moeten worden als de claims op levensmiddelen. Een ander belangrijk punt dat vertraagd is, is het vaststellen van hoe gezond een product moet zijn voor een gezondheidsclaim. De Consumentenbond vindt dat op producten met veel vet, suiker en zout geen gezondheidsclaims mogen staan omdat er toevallig ook een vleugje calcium of wat vitamines in zitten.