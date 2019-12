Miss Perfect. Het nieuwe blad van de Consumentenbond

Nieuws|Vanaf 19 september ligt Miss Perfect in de winkel. Een nieuw blad voor vrouwen van 30-55 jaar. Vol met betrouwbare Consumentenbond-tests en heel veel handige tips. Maar vooral met humor en een kokette fifties-knipoog waarmee Miss Perfect geheimen deelt die het leven net een tikje makkelijker, beter en mooier maken. Het eerste nummer kost €2,95 en de reguliere prijs is €4,95. Miss Perfect verschijnt 6 x per jaar.

Mirjam Bijleveld, hoofdredacteur: 'Miss Perfect is het nieuwe tijdschrift voor vrouwen tussen de 30 en 55 jaar. Vrouwen die in hun dagelijks leven al genoeg ballen in de lucht moeten houden met bijvoorbeeld hun baan, kinderen, partner, auto, hond en sociaal leven. Vrouwen die niet het natuurlijke talent hebben om met twee kliekjes uit de koelkast een rillette van lam met gepofte rozemarijnaardappeltjes en gesauteerde broccolistronkjes op tafel te zetten.'

Dagelijkse keuzes

Miss Perfect gaat over producten en diensten en de keuzes die je daarbij dagelijks moet maken. Over de beste lichtgewichtkoffers voor op vakantie, bijvoorbeeld, en hoe je er zo veel mogelijk in krijgt. De beste apps waarmee je nooit meer verdwaalt in de auto, of wandelend in Venetië. Welke online spaarrekeningen betrouwbaar zijn én de hoogste rente hebben, zodat je ongemerkt geld verdient. De zes dingen die je in je sollicitatiebrief moet zetten om de recruiter enthousiast te maken (plus: een selectie van de mooiste sollicitatiejurkjes). Miss Perfect test zelf ook allerlei dingen: van de lekkerste koffiecupjes, tot de klantenkaart die het meest oplevert en die nieuwe water-floss-apparaten: doen ze echt wat ze beloven?

Lees alles over het nieuwe blad of meer informatie over het afsluiten van een abonnement op www.missperfect.nl