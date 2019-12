Nibud en Consumentenbond helpen consumenten besparen

Nieuws|Met een dalende koopkracht en een oplopende werkloosheid, is geld besparen voor veel consumenten bittere noodzaak. Het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, en de Consumentenbond hebben daarom hun krachten gebundeld in een nieuw boek: De beste bespaartips. De meest recente onderzoeken van beide partijen zorgen voor gefundeerde en slimme bespaartips en helpen de consument vele euro's te besparen.

In het boek wordt in eerste instantie gekeken naar manieren om geld te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door de belastingaangifte op een slimme manier te doen, door de vakantie extra vroeg te boeken of door met energiegebruik aan de slag te gaan. Daarnaast wijst het boek op mogelijkheden juist geld te verdienen. Het boek attendeert consumenten op toeslagen waar ze recht op kunnen hebben of geld dat ze via internet kunnen verdienen. Consumenten kunnen zelf aan de slag met eigen geldzaken en zo werken aan financiële zelfredzaamheid.

Slim besparen?

Het boek is te bestellen via de webwinkel van de Consumentenbond. Consumentenbondleden betalen €12,25; niet-leden €15,25. Om geld over te houden, is het belangrijk goede keuzes te maken over geld. Een paar tips uit het boek: