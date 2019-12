Niet alle groene stroom even groen

Nieuws|Hoewel de meeste energieleveranciers ‘groene stroom’ aanbieden, zit er onderling veel verschil in hoe groen die stroom daadwerkelijk is. Dat blijkt uit een onderzoek door SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) in opdracht van Greenpeace en de Consumentenbond. Windunie scoort het best qua duurzaamheid, Atoomstroom eindigt onderaan.

Consumenten die groene stroom afnemen, dragen bij aan het verduurzamen van de totale stroomproductie. Maar per leverancier verschilt die bijdrage, bijvoorbeeld omdat de ene energiebron groener is dan de andere. Daarnaast ‘vergroenen’ veel energieleveranciers hun stroom door certificaten te kopen van Noorse waterkrachtcentrales; daarmee krijgt gewone stroom een groen label. Dit zorgt er alleen niet per se voor dat er steeds meer groene energie geproduceerd wordt. Consumenten die een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid kunnen beter stroom afnemen bij leveranciers die hun stroom met bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen (laten) produceren.

Groene investeringen

De Consumentenbond beoordeelde samen met Greenpeace 22 energieleveranciers op hoe ‘groen’ ze zijn in de manier waarop ze stroom produceren of inkopen en verkopen, en in welke mate ze investeren in groene productiecapaciteit. Aspecten als prijs en klanttevredenheid zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van maart en in het Energiedossier op de website van de Consumentenbond.