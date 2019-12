Niet betalen voor export van energie

Nederlandse energieproducenten willen veel meer stroom produceren dan op dit moment nodig is voor de Nederlandse markt en deze stroom exporteren naar het buitenland, voornamelijk Duitsland. Volgens minister Verhagen is het door regelgeving uit Brussel niet mogelijk om alleen de bouwers van kolencentrales op te laten draaien voor de kosten. De minister schetst ten onrechte slechts twee opties, namelijk dat alleen consumenten opdraaien voor de kosten of dat ook duurzame energieproducenten gaan meebetalen. Terwijl de Europese Commissie wel degelijk heeft aangegeven dat het mogelijk is om alleen de vervuilers te laten betalen.

Overschot

Om het overschot aan stroom via elektriciteitscentrales goed te kunnen regelen, worden centrales in piekuren tijdelijk uitgeschakeld en dat kost veel geld (congestiemanagement). Nederlandse consumenten betalen nu voor dit congestiemanagement, terwijl een deel van de stroom naar Duitsland gaat. De Consumentenbond en VEMW pleiten er voor dat de kostenveroorzakers, in dit geval de bouwers van kolencentrales, opdraaien voor de kosten van het congestiemanagement en het transport van stroom naar Duitsland. De Tweede Kamer heeft in september 2009 de motie Spies aangenomen die het Kabinet oproept voorstellen te doen om elektriciteitsproducenten mee te laten betalen aan de kosten van congestiemanagement.