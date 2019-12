Update 13-07-2012: Nieuw onderzoek naar cruiseprijzen

De Consumentenbond zal dit onderzoek op korte termijn herhalen en daarbij rekening houden met het volgende. Gebleken is dat bij een van de aanbieders, Zeetours, een prijs wordt vermeld inclusief de retourvlucht naar de vertrek- en aankomsthaven op basis van de goedkoopste touroperatorklasse. Wanneer de goedkoopste plaatsen op de vlucht niet meer beschikbaar zijn , dient een toeslag betaald te worden. Dit gegeven kan van invloed geweest zijn op de gemaakte prijsvergelijking, waarin de vermelde prijs zonder die (eventuele) toeslag was meegenomen.

Momentopname

Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat Zeetours hierdoor uiteindelijk minder vaak de goedkoopste aanbieder is en dat Cruisewinkel, VCK en Cruise Travel juist relatief goedkoper zijn dan uit het onderzoek in de Reisgids naar voren komt. Om de cruiseaanbieders zo goed mogelijk te kunnen vergelijken, zal in het nieuwe onderzoek rekening worden gehouden met het voorgaande. Ook omdat een prijspeiling een momentopname is en de prijzen snel veranderen, kunnen de resultaten afwijken van die in de vorige prijspeiling De Consumentenbond zal de resultaten van het nieuwe onderzoek zo spoedig mogelijk op de website en in een volgende editie van de Reisgids publiceren.