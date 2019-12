NMa-aandacht voor hotelprijzen nodig

Nieuws|Er is zo weinig verschil tussen de online prijzen van hotels bij boekingssites dat de Consumentenbond de Nederlandse Mededingingsautoriteit vraagt dit te onderzoeken. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk was, in Berlijn 67% en in Brussel 65%. Omdat boekingssites een grote rol spelen bij de keuze van consumenten is het belangrijk dat deze markt goed werkt.