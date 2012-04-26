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NMa-aandacht voor hotelprijzen nodig

Nieuws
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Er is zo weinig verschil tussen de online prijzen van hotels bij boekingssites dat de Consumentenbond de Nederlandse Mededingingsautoriteit vraagt dit te onderzoeken. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk was, in Berlijn 67% en in Brussel 65%. Omdat boekingssites een grote rol spelen bij de keuze van consumenten is het belangrijk dat deze markt goed werkt.

Gepubliceerd op:26 april 2012

Online ontlopen de prijzen elkaar nauwelijks, maar telefonisch reserveren blijkt een op de vier keer wel voordeel op te leveren, zo blijkt uit het onderzoek in de Reisgids van mei/juni 2012. In een enkel geval levert een telefonische boeking zelfs een korting van 86 euro op. Boekingssites verplichten hotels, volgens Koninklijk Horeca Nederland (KHN), op hun eigen sites geen lagere prijzen te tonen dan die op de boekingssite.  Consumenten betalen volgens KHN 30% teveel, omdat de sites  door de commissies op de boekingen prijsverhogend werken.

Onderzoek

De Consumentenbond heeft de prijzen van 16 hotels (5 in Amsterdam, 6 in Berlijn en 5 in Brussel) vergeleken, bij het hotel zelf en bij 13 boekingssites. Ook is elk hotel gebeld met de vraag hoeveel een kamer kost op bepaalde data. Voor consumenten geldt dat bij gelijke prijzen het slimmer is direct bij het hotel zelf te boeken. De kans op een betere kamer is dan groter. Vooral bij hotels die geen onderdeel zijn van een keten kan het lonen om telefonisch te boeken, de kans is groot dat ze dan wel lagere prijs aanbieden.