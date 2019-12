Onrechtmatige incasso Hotelgoldcard stop zetten

Nieuws|De Consumentenbond (CB) heeft aan banken gevraagd alle onrechtmatige incasso's voor de Hotelgoldcard en het Hotelgroup Passport te beëindigen. Het bedrijf Sell It verkoopt de hotelkaarten telefonisch en daarbij is automatische incasso niet toegestaan. Via actieteam@consumentenbond.nl kunnen gedupeerde consumenten een stappenplan aanvragen waarmee onterecht geïnd geld terug geboekt kan worden.

Uit klachten van consumenten blijkt dat zij geregeld betwisten dat er sprake is van een overeenkomst met Sell It terwijl het geld dan al is afgeschreven. Verkoper Sell It van de Hotelgoldcard en het Hotelgroup Passport reageerde niet op verzoeken van de CB om te stoppen met de onrechtmatige incasso's zonder schriftelijke machtiging. Uit meldingen van consumenten blijkt dat Sell It er verschillende bankrekeningen op nahoudt en verschillende bedrijven inschakelt om de incasso's uit te voeren. Daardoor is het nog niet duidelijk of alle onrechtmatige incasso's nu beëindigd zijn. De CB neemt verdere stappen als blijkt dat dit nodig is.

Oproep

Consumenten die geconfronteerd worden met een onrechtmatige incasso van Sell It voor de Hotelgoldcard of voor het Hotelgroup Passport kunnen via actieteam@consumentenbond.nl bij de Consumentenbond een stappenplan aanvragen. Tevens hoort de CB via dit e-mailadres ook graag naar welk rekeningnummer Sell It (of een ander bedrijf dat de incasso's voor de Hotelgoldcard of het Hotelgroup Passport uitvoert) het geïncasseerde bedrag laat overboeken.