Onterechte incasso's Hotelgoldcard/Hotelgroup stopgezet

De Consumentenbond ontving meldingen van consumenten dat het bedrijf Hotelgoldcard/Hotelgroup Passport via een tussenpersoon zonder getekende machtiging €153 van hun rekening afschreef. Daarop verzocht de Consumentenbond de twee banken deze incasso's niet meer uit te voeren. In eerste instantie stelden de banken dat de tussenpersoon verantwoordelijk. De SNS Bank bleef er lange tijd bij dat consumenten bij wie onrechtmatig is afgeschreven zelf actie moeten ondernemen maar heeft de onrechtmatige incasso's inmiddels ook beëindigd.

Misbruik

In een eerste reactie liet Currence de Consumentenbond weten dat de banken zijn aangesproken over de kwestie. Vooralsnog is het probleem niet direct oplosbaar; in de toekomst zullen er meer waarborgen tegen misbruik in het incassosysteem komen. Tot die tijd raadt de Consumentenbond consumenten aan hun rekeningafschriften regelmatig te controleren op onrechtmatige afschrijvingen, die terug te (laten) boeken en misbruik aan de Consumentenbond te melden. Die zal de banken hier op aan blijven spreken en andere consumenten waarschuwen.