Onvoldoende aandacht voor huid in zonnebankstudio’s

Nieuws|In zonnestudio's horen medewerkers volgens Europese regelgeving de huid van een nieuwe klant te analyseren en het juiste advies te geven. Bij bezoek van de roodharige, bleke mysteryshopper van de Consumentenbond gebeurde dat echter in slechts 2 van de 22 bezochte studio's. De branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) zegt in een reactie op het onderzoek dat ze intern stappen ondernemen.

Bij een intakegesprek in een zonnestudio hoort het personeel vragen te stellen over huidtype en medicijngebruik. Bepaalde medicijnen veroorzaken namelijk heftige huidreacties in combinatie met zonlicht. Van de 20 studio's waar de mysteryshopper op basis van huidtype niet tegen werd gehouden, werd er slechts in 2 naar medicijngebruik gevraagd. Het personeel zei echter niets toen hij aangaf het antibioticum doxycycline te slikken, terwijl zonlicht mijden bij dit medicijn het enig juiste advies is. Volgens de regels van de zonnebankbranche worden personen onder de 18 jaar geweigerd en moeten medewerkers van de studio's ook altijd brilletjes aanbieden. Een kwart van de studio's deed dit niet.

Huidkanker

Van de 22 bezochte studio's hebben 10 geen lidmaatschap van een branchevereniging en zijn er 12 aangesloten bij de SVZ. Volgens de Europese brancheregels mogen consumenten met huidtype 1 niet onder de zonnebank. Die huid verbrandt snel en dat verhoogt de kans op huidkanker. In Nederland krijgen 42.000 mensen per jaar deze ziekte. Het volledige onderzoek naar zonnestudio's staat in de Consumentengids van september 2012.