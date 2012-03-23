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Bij overmacht wel zorgplicht voor passagiers

Nieuws
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Als het aan de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie ligt, moeten luchtvaartmaatschappijen ook in overmachtsituaties als de IJslandse aswolk zorgen voor hun passagiers. Dat betekent dat ze de kosten voor verzorging en verblijf moeten vergoeden, hoe lang het oponthoud ook gaat duren. Consumenten die kosten hebben gemaakt tijdens de uitbarsting van de IJslandse aswolk, moeten die zo snel mogelijk terugvragen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Gepubliceerd op:23 maart 2012

Bij buitengewone omstandigheden, zoals een gesloten luchtruim door een aswolk, zijn vluchten vaak langdurig vertraagd of worden maatschappijen gedwongen om de vluchten te annuleren. Passagiers hebben dan geen recht op de standaardcompensatie. Maar luchtvaartmaatschappijen moeten volgens Europees recht wel zorgen voor hun passagiers: eten, drinken en indien nodig hotelovernachtingen en transfers. Passagiers die deze kosten voorschieten, kunnen dat claimen bij de luchtvaartmaatschappij. Het moet dan wel gaan om redelijke bedragen, dus geen vijfsterrenhotel als een driesterrenhotel beschikbaar is.

Uitspraak

Met deze uitspraak bevestigt de advocaat-generaal de rechten die consumenten hebben op grond van Europese regelgeving. Het Europese Hof van Justitie moet nog een definitieve uitspraak doen in deze zaak. Vrijwel altijd volgt het Hof de opinie van de advocaat-generaal. Het is belangrijk dat consumenten hun kosten zo snel mogelijk terugvragen, want twee jaar nadat het probleem ontstaat, vervalt het recht om dit te doen. De aswolk is inmiddels bijna twee jaar geleden.