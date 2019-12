42.500 overstappers derde energiecollectief

De Consumentenbond raadt consumenten aan jaarlijks de prijzen van energieleveranciers te vergelijken en over te stappen naar een jaarcontract met vaste prijzen voor stroom en gas. Door via een collectief met een grote groep consumenten tegelijk te wisselen van energieleverancier, is een hoge korting te bedingen.

Vierde energiecollectief

Leden en niet-leden kunnen zich vanaf dinsdag 8 mei tot dinsdag 12 juni gratis en vrijblijvend inschrijven voor het vierde energiecollectief van de Consumentenbond. De veiling is op dinsdag 12 juni. Na de veiling krijgen de inschrijvers een aanbod afgestemd op hun persoonlijke verbruik en zij kunnen daarna beslissen of ze hier gebruik van willen maken.