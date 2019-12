Parkeren op straat 15% duurder

Nieuws|In vier jaar zijn de tarieven voor parkeren op straat in 30 grote Nederlandse steden met gemiddeld 15% gestegen. Dat is per jaar het dubbele van het inflatiecijfer (2%). Alleen in Rotterdam zijn de duurste plaatsen in de afgelopen vier jaar goedkoper geworden. De grootste parkeerergernis van consumenten is de hoogte van het parkeertarief. Dat blijkt uit onderzoek in de Consumentengids juli/augustus 2012.

De Consumentenbond vergeleek de tarieven voor parkeren op de duurste plekken in het centrum in 2012 met tarieven uit 2008. Het duurste is parkeren in de straten van Amsterdam waar het uurtarief 5,00 is. In Zoetermeer betalen consumenten voor dezelfde tijd 1,24 euro. Gemiddeld kost parkeren in de Randstad nu 2,79 euro en daarbuiten 2,32 euro. Op de websites van de gemeenten kunnen consumenten niet altijd vertrouwen. Ze zijn soms onduidelijk of geven onjuiste informatie.

Ergernissen

De 1250 deelnemers van het panel noemen een top 10 van ergernissen. In de top 5 staan naast de hoogte van het tarief:

2. Afrekenen per uur

3. Krappe parkeergarages/-plaatsen

4. Te weinig parkeerplaatsen/ te lang moeten zoeken

5. Moeten betalen voor parkeren