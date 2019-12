Pas op voor provisiejagers

'Provisieregelingen die vóór 1 januari zijn getroffen blijven gewoon geldig en dat maakt sommige adviseurs zeer fanatiek', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Als adviseurs nu nog even snel een product aan de man brengen waar ze provisie op vangen, hebben ze daar de komende jaren nog profijt van.' Na januari 2013 is het voor adviseurs verplicht hun (advies)kosten duidelijk te maken en door te berekenen aan consumenten.

Advies tegen duidelijk tarief

Leden van de Consumentenbond kregen thuis telefoontjes met ongevraagd advies over hun woekerpolis. In die adviezen ligt te veel nadruk op het oversluiten van polissen, terwijl dat in lang niet alle gevallen de beste optie is. Consumenten die een advies willen over (woeker)polissen kunnen het beste een adviseur kiezen die werkt met een uurtarief. De bemiddeling kost minder tijd als consumenten de eigen financiële gegevens vooraf zelf op een rijtje zetten. Ook is het verstandig om niet te snel te beslissen. De Geldgids van oktober besteedt meer aandacht aan advies over (woeker)polissen.