Plannen De Jager verbetering voor consumenten

Nieuws|Minister De Jager van Financiën zet belangrijke stappen om consumenten op de hypotheekmarkt beter te beschermen. Consumenten krijgen voortaan eerder informatie over het aflopen van de rentevaste periode van hun hypotheek en meer inzicht in de opbouw van het variabele hypotheekrentetarief. Bovendien verdwijnen de kosten bij het overstappen naar een andere hypotheekaanbieder. De Consumentenbond heeft lang actiegevoerd voor deze verbeteringen in de hypotheekmarkt.

Medewerkers van banken en verzekeraars gaan ook, als het aan de minister ligt, een eed of belofte afleggen. "Het is belangrijk dat medewerkers van banken en verzekeraars zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen richting consumenten. Dat draagt bij aan het echt centraal stellen van het belang van consumenten," aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. "Om de hypotheekmarkt echt te verbeteren, is het wel noodzakelijk dat de minister meer aandacht heeft voor het gebrek aan concurrentie. Doordat 70% van de hypotheken bij de 3 grote Nederlandse banken zijn afgesloten, is er weinig concurrentie en liggen de tarieven hoog. De laatste tijd treden er steeds meer aanbieders terug en komen er geen nieuwe spelers bij."

Actie hypotheekrente

In 2011 voerde de Consumentenbond actie voor de hoge hypotheekrentes in Nederland en de slechtfunctionerende hypotheekmarkt. Ruim 32.000 consumenten steunden de actie. De NMa startte een onderzoek naar de hypotheekmarkt en concludeerde dat de Nederlandse hypotheekmarkt kwetsbaar is voor gebrek aan concurrentie, waardoor consumenten risico lopen op hypotheken tegen een te hoog rentetarief.