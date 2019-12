Prijsverschil supermarkthuismerken loopt op tot 32%

Nieuws|Aldi en Lidl zijn gemiddeld 32% goedkoper dan Coop eigen merk producten. De prijzen van A-merken liggen minder ver uit elkaar, maar er is toch nog een prijsverschil van 10% tussen de goedkoopste (Nettorama, Dirk van der Broek, Digros, Bas van der Heijden en Hoogvliet) en duurste supermarkten (Coop). Dit blijkt uit de prijspeiling supermarkten van de Consumentenbond, waarvan de resultaten in de Consumentengids van november staan

Ook zonder de producten van Aldi en Lidl liggen de prijzen van huismerken nog 22% uit elkaar. Nettorama is dan de goedkoopste met het huismerk Perfekt. Gemiddeld zijn huismerken 24% goedkoper dan A-merken, maar het maakt duidelijk uit waar dat huismerk wordt gekocht. Zo kosten Perfekt artikelen bij Poiesz gemiddeld 20% meer dan bij Nettorama en zijn Markant producten bij Coop gemiddeld 16% duurder dan bij Vomar.

14.000 prijzen

De Consumentenbond onderzocht voor deze peiling 14.000 prijzen van 300 producten in 66 winkels van 19 supermarktketens. In vergelijking met de prijspeiling van 2011 zijn er kleine verschuivingen te zien. Zo is het prijsverschil tussen de supermarktketens die Perfekt verkopen iets gedaald en liggen ook de prijzen van A-merken iets dichter bij elkaar dan in 2011.