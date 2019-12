Provisieverbod ook bij inkomens- en uitvaartverzekeringen

Nieuws|Ook uitvaartverzekeringen en particuliere inkomensverzekeringen horen onder het aanstaande provisieverbod te vallen. De Consumentenbond zal hiervoor pleiten bij de hoorzitting in de Tweede Kamer donderdag 2 februari 2012. Minister De Jager van Financiën voert komend jaar een aantal nieuwe regels in, waaronder een algeheel provisieverbod voor complexe en impactvolle producten.

De Consumentenbond omarmt het voornemen van Minister De Jager om inkomens- en uitvaartverzekeringen onder het aanstaande provisieverbod te laten vallen. Provisie zet aan tot verkoopgedreven advies in plaats van een goed advies vanuit klantbelang en is daarom onwenselijk. In het verleden hebben talloze excessen plaatsgevonden in de advisering en verkoop van financiële producten. De tussenpersoon adviseerde het product met de hoogste provisie in plaats van het product dat het beste bij de consument past.

Provisieverbod

Op 1 januari 2013 treedt het provisieverbod in werking. Om consumenten beter voor te lichten gaan banken, verzekeraars en adviseurs vanaf die datum allen verplicht inzicht geven over de kosten van advies en verkoop bij bijvoorbeeld hypotheken en levensverzekeringen. Zo kan een consument beter beslissen of hij het product rechtstreeks bij de verzekeraar of bank koopt, of liever via een (onafhankelijk) financieel adviseur.