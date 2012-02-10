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ProviderMonitor: Zeelandnet niet langer onbetwist aan kop

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Zeelandnet deelt in de tweede helft van 2011 de koppositie in de ProviderMonitor van de Consumentenbond met Solcon, Tele2 en XS4all. Door de vele storingen in november 2011 daalde het paneloordeel in de laatste meting van boven de 8 naar een 6,7 voor de Zeeuwse provider. 46% van de Zeelandnet-panelleden kreeg te maken met een of meerdere haperingen in de telefoonlijn en maar liefst 64% had minimaal één keer problemen met de internetverbinding.

Gepubliceerd op:10 februari 2012

Tele2, KPN en XS4all (14%) hadden de minste internetstoringen en KPN en Tele2 de minste telefoniestoringen (5%). De storingen bij Zeelandnet waren overigens niet van invloed op de algemene tevredenheid van de Zeeuwse klanten, die bleef hoog met een 7,8. Voor het omgaan met storingen scoort Zeelandnet bijna een 9. Caiway staat onderaan in de ProviderMonitor (6,8) maar scoort wel allemaal voldoendes.

Overstappen

De Consumentenbond bewaakt de kwaliteit van internetproviders met een gebruikerspanel van 10.000 leden, die elke maand hun storingen doorgeven en elke twee maanden hun provider beoordelen. De resultaten van de ProviderMonitor zijn voor leden en niet-leden te raadplegen op de website van de Consumentenbond. Vanaf mei 2012 wordt ook digitale televisie meegenomen in het ProviderMonitor onderzoek. Met de Overstapservice van de Consumentenbond kunnen consumenten providers vergelijken op tarieven en kwaliteit en desgewenst direct overstappen naar een andere provider.