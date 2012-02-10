ProviderMonitor: Zeelandnet niet langer onbetwist aan kop

Tele2, KPN en XS4all (14%) hadden de minste internetstoringen en KPN en Tele2 de minste telefoniestoringen (5%). De storingen bij Zeelandnet waren overigens niet van invloed op de algemene tevredenheid van de Zeeuwse klanten, die bleef hoog met een 7,8. Voor het omgaan met storingen scoort Zeelandnet bijna een 9. Caiway staat onderaan in de ProviderMonitor (6,8) maar scoort wel allemaal voldoendes.

Overstappen

De Consumentenbond bewaakt de kwaliteit van internetproviders met een gebruikerspanel van 10.000 leden, die elke maand hun storingen doorgeven en elke twee maanden hun provider beoordelen. De resultaten van de ProviderMonitor zijn voor leden en niet-leden te raadplegen op de website van de Consumentenbond. Vanaf mei 2012 wordt ook digitale televisie meegenomen in het ProviderMonitor onderzoek. Met de Overstapservice van de Consumentenbond kunnen consumenten providers vergelijken op tarieven en kwaliteit en desgewenst direct overstappen naar een andere provider.