ProviderMonitor: Zeelandnet niet langer onbetwist aan kop

Nieuws|Zeelandnet deelt in de tweede helft van 2011 de koppositie in de ProviderMonitor van de Consumentenbond met Solcon, Tele2 en XS4all. Door de vele storingen in november 2011 daalde het paneloordeel in de laatste meting van boven de 8 naar een 6,7 voor de Zeeuwse provider. 46% van de Zeelandnet-panelleden kreeg te maken met een of meerdere haperingen in de telefoonlijn en maar liefst 64% had minimaal één keer problemen met de internetverbinding.