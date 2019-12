Rare bankproductvoorwaarden van tafel

Nieuws|In de productvoorwaarden van banken staan rare regels, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Consumenten moeten bankpassen verstoppen voor partners en minimaal 1 keer per dag controleren of de kaart nog in hun bezit is. De Consumentenbond vindt de regels onredelijk en roept banken op ze aan te passen.

Banken kunnen de regels tegen hun klanten misbruiken als er discussie is over de vergoeding van schade. Wanneer iemand niet aan de regels heeft voldaan, kan de bank dat als nalatig gedrag uitleggen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten moeten zorgvuldig met hun bankzaken omgaan, in het bijzonder met hun bankpas. Maar de productvoorwaarden moeten wel redelijk zijn. Het is absurd dat je een kaart voor je partner zou moeten verstoppen.' In de Geldgids van september staan alle rare regels op een rij.

Artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden

In tegenstelling tot de productvoorwaarden zijn de Algemene Bankvoorwaarden 2009 na overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond tot stand gekomen. In Artikel 21 van deze voorwaarden staat: De cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, passen, pin- en toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen. De cliënt moet met persoonlijke pin- en toegangscodes en dergelijke zorgvuldig omgaan en deze geheim houden voor andere personen. De cliënt houdt zich aan de door de bank gegeven beveiligingsvoorschriften. De rare regels in de productvoorwaarden gaan veel verder, en soms te ver.