RCC vindt ‘onbeperkt alles’ van T-Mobile misleidend

De RCC oordeelt dat de claim 'onbeperkt alles' te absoluut is vanwege de volgende punten:

Verschillende mobiele internetdiensten functioneren bij de lagere snelheid helemaal niet meer of veel minder goed. De gemiddelde consument zal op deze belangrijke beperking niet bedacht zijn. Uit de aanwezigheid van de asterisk (*) achter de claim hoeft de gemiddelde consument niet af te leiden dat sprake is van een beperking van de claim "onbeperkt alles". De gemiddelde consument zal uit de informatie in kleine letters in de voetnoot (over de lagere snelheid van 64 Kbps) niet begrijpen dat het terugbrengen van de snelheid een beperking van internetmogelijkheden inhoudt, in die zin dat sommige diensten feitelijk onbruikbaar worden.

Combinatie

De klacht van de Consumentenbond dat het onvoldoende duidelijk is dat de 'onbeperkt' bundels alleen kunnen worden afgenomen in combinatie met een beperkt aantal (dure) abonnementen is afgewezen. De RCC stelt dat T-Mobile in hun uiting ook niet suggereert dat het product als apart abonnement kan worden afgesloten. T-Mobile kan nog in beroep tegen de uitspraak.

Update 16 november 2012

T-Mobile heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Reclame Code Commissie van 1 november 2012.

Lees ook:

De kleine lettertjes van onbeperkt

T-mobile onbeperkt alles maar geen muziek<br>