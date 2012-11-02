RCC vindt ‘onbeperkt alles’ van T-Mobile misleidend

Gepubliceerd op:2 november 2012
De RCC oordeelt dat de claim 'onbeperkt alles' te absoluut is vanwege de volgende punten:
De klacht van de Consumentenbond dat het onvoldoende duidelijk is dat de 'onbeperkt' bundels alleen kunnen worden afgenomen in combinatie met een beperkt aantal (dure) abonnementen is afgewezen. De RCC stelt dat T-Mobile in hun uiting ook niet suggereert dat het product als apart abonnement kan worden afgesloten. T-Mobile kan nog in beroep tegen de uitspraak.
T-Mobile heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Reclame Code Commissie van 1 november 2012.
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