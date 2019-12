Rechten luchtvaartpassagiers onder druk

Nieuws|De Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) doet veel te lang over het uitzoeken en behandelen van consumentenklachten. Daardoor staat het recht van passagiers op compensatie bij langdurige vertraging te veel onder druk, constateert de Nationale Ombudsman. De Consumentenbond is het daarmee eens en ondersteunt de oproep tot ingrijpen van Lea Bouwmeester (PvdA) aan Staatssecretaris Atsma.

Veel luchtvaartmaatschappijen houden zich niet aan het recht op compensatie bij langdurige vertraging. De luchtvaartsector maakte eind 2011 een eind aan de Geschillencommissie Luchtvaart. Daardoor zijn consumenten aangewezen op de ILT, die toeziet op naleving van de passagiersrechten door luchtvaartmaatschappijen.

Een groot probleem is dat de uitspraken van ILT -in tegenstelling tot die van de Geschillencommissie- niet afdwingbaar zijn. Consumenten moeten met de uitspraak van ILT alsnog naar hun rechtsbijstandverzekeraar, een commercieel claimbureau of naar de rechter.

Claim weg na 2 jaar

Wettelijk vervalt een passagiersclaim als deze niet binnen 2 jaar voor de rechter is gebracht. Door die vervaltermijn maken luchtvaartmaatschappijen vaak geen haast met het snel behandelen van consumentenklachten. Daar komt de lange behandeltijd van de ILT vaak nog bij.

In vrijwel alle andere sectoren is de claim-termijn langer, of kan deze door consumenten worden verlengd. De Consumentenbond en de ANWB hebben Staatssecretaris Atsma tevergeefs in een brief opgeroepen om aan deze situatie een einde te maken.

