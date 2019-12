Reclame T-Mobile 'onbeperkt alles' te beperkt

Nieuws|T-Mobile gebruikt in zijn reclames de term 'onbeperkt alles' onterecht, vindt de Consumentenbond. Het mobiel internet van deze voordeelbundel is wel degelijk beperkt en consumenten kunnen 'onbeperkt bellen en sms' alleen bij de dure abonnementen aanschaffen. De Consumentenbond wil dat T-Mobile de reclame aanpast en heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

In de betreffende reclame-uitingen spreekt T-Mobile met grote letters over 'onbeperkt alles, internet, bellen & sms', om dit vervolgens in de kleine lettertjes te ontkrachten. De Consumentenbond vindt dat een aanbieder zo groot 'onbeperkt' in een reclame dan niet mag gebruiken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Door het woord 'onbeperkt' te gebruiken, zet T-Mobile consumenten op het verkeerde been. Met hele kleine letters zetten ze onderaan de advertentie dat ze de internetsnelheid na het overschrijden van de bundel terugbrengen van 3,6 of 14,4 Mbps naar 64 Kbps, terwijl maar heel weinig mensen weten wat zo'n lage snelheid nu eigenlijk betekent. Je kan dan bijvoorbeeld geen Youtube-filmpjes meer bekijken en sommige sites laden erg traag. Dus het is wel degelijk beperkt.'

Video: mening van consumenten

Begin september startte T-Mobile een abri reclamecampagne met grote letters 'onbeperkt alles, internet, bellen & sms' en ook op zijn website verkoopt T-Mobile bundels onder de naam 'onbeperkt alles'. Naar aanleiding daarvan vroeg de Consumentenbond aan mensen op straat wat zij onder 'onbeperkt alles' verstaan. Van de 14 mensen vonden 12 de term 'onbeperkt bellen en sms' kloppen, maar slechts 3 mensen vonden 'onbeperkt internet' terecht gebruikt.