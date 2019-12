Reizen boeken via buurlanden loont

Nieuws|Het boeken van reizen via een Duitse of Belgische website in plaats van een Nederlandse kan honderden euro’s voordeel opleveren. De Consumentenbond onderzocht prijzen voor treinen, bungalows en pakketreizen en vond steevast goedkopere reizen in België en/of Duitsland. Voor een pakketreis naar Spanje liep het verschil tussen de Nederlandse, Belgische en Duitse sites van Neckermann op tot bijna 480 euro.

De website van de Duitse spoorwegen bahn.de biedt een goed en goedkoper alternatief voor NS Hispeed. Hispeed.nl rekent €276 voor een retourtje voor 2 personen van Utrecht naar Berlijn, de Deutsche Bahn maar €176. De prijs voor een vierpersoonsbungalow werd vergeleken via de websites van Centerparcs.nl, Centerparcs.be en Centerparcs.de. In alle gevallen waren de Belgische en de Duitse websites een kwart tot een derde goedkoper.

Hoogseizoen

Sommige schoolvakanties en daarmee de hoogseizoenperiodes vallen in de buurlanden anders dan in Nederland. Ook is de Duitse consumentenmarkt groot en kunnen reisorganisaties door grotere inkoop lagere prijzen bedingen. Verder rekenen Duitse boekingssites geen of weinig reserveringskosten en evenmin kosten voor betalen met een creditcard. Kinderkortingen zijn in het buitenland ook vaak hoger dan in Nederland. In de Reisgids van november staan de resultaten van het onderzoek en Belgische en Duitse webadressen voor het boeken van reizen op een rij.