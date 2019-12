Productvergelijker Consumentenbond nu uitgebreid met prijzen Kieskeurig.nl

Nieuws|De nieuwe productvergelijker van de Consumentenbond maakt vanaf 1 oktober 2012 voor zijn dagelijkse update gebruik van webwinkel informatie, waaronder voorraadstatus en prijzen van Kieskeurig.nl. Consumenten kunnen daardoor in ongeveer 70 populaire productgroepen de prijzen van zo’n 500 webwinkels met elkaar vergelijken. De informatie is voor leden en niet-leden van de Consumentenbond toegankelijk en de gewenste producten zijn direct via de productvergelijker aan te schaffen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij kiezen voor een samenwerking met Kieskeurig.nl omdat zij net als de Consumentenbond streven naar een betrouwbare en kwalitatieve dienstverlening. Door de handen ineen te slaan, kunnen we dit nog beter vorm geven. Met ónze testinformatie, de webwinkelprijs- en verkrijgbaarheidsinformatie van Kieskeurig.nl én de mogelijkheid om een product meteen aan te schaffen, kunnen consumenten nu bij ons terecht voor het totale koopproces.'

'Vanuit Kieskeurig.nl zijn we erg verheugd met deze samenwerking', vertelt Mirelle Bos, Manager Kieskeurig.nl. 'Steeds meer consumenten ontdekken online shoppen, maar hebben daarin behoefte aan betrouwbare en kwalitatieve informatie. De webwinkels die zich aansluiten bij Kieskeurig.nl, worden gescreend op verschillende onderdelen en krijgen vanuit Kieskeurig.nl een beoordeling mee. Op Kieskeurig.nl kan een consument zien wat de kwaliteit van de shop is en wat hij kan en mag verwachten van een webshop. Daarnaast voeren we met regelmaat bereikbaarheidstesten uit en plegen we testbestellingen. Ook zijn we zeer strict in fraude en misleiding. Door de betrouwbare informatie van Kieskeurig.nl aan een autoriteit als de Consumentenbond toe te voegen, zijn we gezamenlijk in staat een groot publiek te bedienen.'

Keurmerken

De Consumentenbond vermeldt op zijn website welke online winkels het Thuiswinkel Waarborg of het Webshop Keurmerk hebben. Deze keurmerken hebben tweezijdige algemene voorwaarden afgesloten met de Consumentenbond en zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Consumenten kunnen bij een voortdurend geschil met een verkoper die één van deze keurmerken heeft, hun zaak aan De Geschillencommissie voorleggen. Dit is laagdrempelig én minder kostbaar en tijdrovend dan een gang naar de rechter.