Schade door kinderen grijs gebied bij verzekeraars

Een AVP vergoedt voor ouders onder meer schade die hun kinderen veroorzaken bij anderen. Maar uit de vergelijking door de Consumentenbond blijkt dat een op de drie verzekeringen geen dekking biedt als een kind iets kapotmaakt bij een (nietbetaalde) oppas. Minder dan de helft vergoedt schade bij sport en spel. Ook niet alle verzekeringen dekken schade door joyriding. En zelfs als de schade volgens de polisvoorwaarden wel in aanmerking komt voor vergoeding, beoordelen verzekeraars alsnog per geval of ze een bedrag uitkeren.

Goed uitzoeken

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Verzekeraars zouden niet kinderachtig om moeten gaan met schade door kinderen. Bijvoorbeeld een kind dat de bril van oma's neus pakt en laat vallen. Vergoeding daarvan blijkt niet voor elke verzekeraar vanzelfsprekend. Maar als verzekeraar ga je toch geen grootouders ontmoedigen hun kleinkind op schoot te nemen?' Wie niet voor teleurstellingen wil komen te staan, doet er goed aan uit te zoeken hoe zijn AVP met deze situaties omgaat. Het onderzoek staat beschreven in de Consumentengids van januari, die vrijdag 21 december verschijnt.