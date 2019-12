Schade door kinderen grijs gebied bij verzekeraars

Nieuws|Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP's) verschillen onderling fors in hun vergoedingenbeleid bij schade die kinderen veroorzaken, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Deze verzekeringen kosten voor een gezin met kinderen tussen de €30 en €72 per jaar. De duurste dekken niet per se meer dan de goedkoopste. De meest volledige dekking bij schade door kinderen heeft verzekeraar Univé.