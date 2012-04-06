Scharreleieren even gezond als biologische

De Consumentenbond testte 17 merken biologische, vrije-uitloop en scharreleieren uit de Nederlandse supermarkten. Alle eieren hebben ongeveer dezelfde samenstelling van vet en cholesterol. Alleen de omega3-eieren bevatten meer gezond vet dan andere eieren. Uit het onderzoek blijkt verder dat bruine eieren niet beter zijn dan witte. De kleur van de schaal hangt af van het kippenras. Witte eieren worden ten onrechte vaak voor dieronvriendelijke kooieieren aangezien, waardoor er minder vraag naar is en ze goedkoper zijn.

Kiezen voor de kip

Voor de kip maakt het wel veel uit welk ei wordt gekozen. Op een biologische boerderij kan een kip beter haar natuurlijke gedrag vertonen dan in een scharrelstal. Eieren waarbij de producent extra aandacht heeft voor het welzijn van de kip, komen daarom als beste uit de eierentest van de Gezondgids april/mei. Consumenten die denken dat alle kippen tegenwoordig in een scharrelstal leven, hebben het mis. Eenderde van de kippen in Nederland leeft nog in kooistallen. Dergelijke kooieieren zitten volop in bewerkte producten zoals koekjes.