Scharreleieren even gezond als biologische

Nieuws|Voor je gezondheid maakt het niet uit welke eieren je koopt. Een biologisch of vrije-uitloopei verschilt in samenstelling niet bijzonder van een gewoon scharrelei, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De dooierkleur zegt ook niets over de voedingswaarde: de kleur is te danken aan kleurstoffen in het kippenvoer. Het echte verschil tussen de eieren zit 'm in de behandeling van de kip.