Shocknota bestrijden met ruimere belbundel

De meeste providers waarschuwen niet als halverwege de maand de bundel, het ingekochte tegoed voor bellen en sms'en, verbruikt is. En daarna rekent de aanbieder vaak 3 of 4 keer het standaardtarief voor gebelde minuten en verstuurde sms'jes. Door een iets grotere bundel te nemen en daar per maand iets meer voor te betalen, kunnen consumenten toch besparen op hun maandelijkse rekening. De Consumentenbond adviseert mensen die een abonnement zoeken dat beter past bij hun bel- en sms-gedrag, een aantal recente facturen onder de loep te nemen. Controleer wel of met het aanpassen van de bundel eventuele kortingen en opgebouwd beltegoed komen te vervallen.

Voorbeeldfacturen

Op www.consumentenbond.nl/telefoonrekening staan voorbeeldfacturen van Ben, Hi, KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone met uitleg, zodat consumenten die naast hun eigen factuur kunnen leggen. Hier is per provider ook een uitgebreide inloginstructie te vinden voor de klantomgeving waar consumenten rekeningen kunnen downloaden en checken wat er per maand over is van het standaardbeltegoed. De standaardbundel kunnen consumenten via de website van de provider vaak direct aanpassen.