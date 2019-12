Spotify maakt einde aan verplichte Facebook registratie

Nieuws|Spotify heeft deze week de verplichte Facebook registratie geruisloos teruggedraaid. Consumenten kunnen zich nu ook voor de muziekdienst registreren met hun e-mailadres. Uit een recente poll voor een artikel in de Digitaalgids bleek dat bijna alle deelnemers de verplichte registratie een slechte ontwikkeling vonden. Deze resultaten legde de Consumentenbond vorige maand voor aan Spotify met de vraag of ze bereid waren de verplichte Facebook registratie los te laten.

Uit de peiling bleek dat 67% van de deelnemers vindt dat Spotify met een verplichte Facebook registratie mensen zonder Facebook-account buitensluit en 32% wil hun Facebook account om privacy redenen niet gebruiken voor andere diensten. Sinds 2011 moesten nieuwe klanten van Spotify inloggen via een Facebook-account. Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'In Duitsland maakte Spotify de verplichte koppeling in juni al ongedaan, waarop wij Spotify hebben gevraagd dit voorbeeld in Nederland te volgen. Het is goed nieuws voor consumenten dat ze daar nu gehoor aan hebben gegeven.'

Privacy

Via Facebook worden persoonlijke gegevens doorgespeeld aan Spotify. Bovendien staat Spotify standaard zo ingesteld dat gebruikers alles wat ze beluisteren, delen met Facebookvrienden. De actie ontlokte ook bij Spotify-gebruikers veel kritische reacties: op het Spotify-forum staat het loslaten van de verplichte koppeling in de top 5 van beste ideeën.