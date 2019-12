‘Onbeperkt alles’-claim van T-Mobile definitief misleidend

Nieuws|Ook in hoger beroep heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat de reclame van T-Mobile over ‘onbeperkt alles’ misleidend is. De Consumentenbond diende eind september 2012 een klacht over deze reclame in bij de RCC. Volgens de RCC ontbreekt essentiële informatie in de reclame en moet de provider toelichten dat de gebruiksmogelijkheden wel degelijk beperkt zijn. De RCC beveelt T-Mobile aan niet langer op dergelijke wijze reclame te maken.

Op 1 november oordeelde de RCC al dat de reclame misleidend is, maar T-Mobile ging in hoger beroep. Met de uitspraak van 18 december is het oordeel van de commissie definitief. De Consumentenbond vindt dat T-Mobile consumenten die zich misleid voelen, moet compenseren.

T-Mobile startte in september een abri reclame met groot de letters ‘onbeperkt alles, internet, bellen & sms'. In werkelijkheid betekent 'onbeperkt internet' van T-Mobile dat de snelheid van de verbinding, zodra de bundel van bijvoorbeeld 250 of 500 MB op is, teruggaat naar 64 Kbps. Deze snelheid is te laag om bijvoorbeeld video te kijken of online muziek te luisteren. Daarmee is de bundel dus niet 'onbeperkt'.

Absolute claim

De Consumentenbond is blij met de uitspraak. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten worden door een woord zoals ‘onbeperkt’ op het verkeerde been gezet, zo'n absolute claim kan niet met kleine lettertjes teniet worden gedaan. Bovendien zijn die kleine letters over de lage snelheid van 64 Kbps en wat dat in de praktijk betekent voor een gemiddelde consument lastig te begrijpen.'

Lees ook:

Oordeel Reclame Code Commissie

27 september 2012: Reclame T-Mobile 'onbeperkt alles' te beperkt