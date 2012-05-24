Tandartsen concurreren niet met collega's

De campagne Betaalbare Zorg begint met een onderzoek naar de mogelijkheid tot besparen op mondzorg. Daarvoor belden onderzoekers met 500 tandartsen door heel Nederland. Consumenten die slechts één enkele behandeling willen, blijken slecht terecht te kunnen bij een andere tandarts. Driekwart van de tandartsen heeft het te druk of zit niet op 'shoppers' te wachten. Opvallend is dat van degenen die 'nee' verkopen, bijna de helft (44%) zegt dat een behandeling binnen dezelfde periode wel mogelijk is als de beller vaste klant wordt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Marktwerking kan alleen succesvol zijn met voldoende aanbieders die willen concurreren en consumenten die op zoek gaan naar betere of goedkopere zorg'. Ons onderzoek laat zien dat we daar nog lang niet zijn'.

Collegialiteit

Een aantal tandartsen wil eerst toestemming van de vaste tandarts voordat ze tot behandeling overgaan. Anderen beginnen er sowieso niet aan. Enkele reacties: 'Je schaadt de vertrouwensband tussen tandarts en patiënt', 'Shoppen is eigenlijk not-done, ook omdat je patiënten van collega's afpakt' of 'Dit is gewoon een soort gentlemen's agreement tussen tandartsen'. De informatie over het onderzoek en de campagne Betaalbare Zorg is te vinden op: www.consumentenbond.nl/tandartsen.