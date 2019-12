Tandartsen concurreren niet met collega's

Nieuws|Met de vrije tarieven voor tandartsen wil Minister Schippers van Volksgezondheid concurrentie tussen tandartsen bevorderen en patiënten meer keuzevrijheid bieden. In de praktijk komt hier weinig van terecht: van de 500 tandartsen die de Consumentenbond benaderde is slechts één op de vier bereid om eenmalig op korte termijn een kroon te plaatsen. Zo is er voor consumenten geen mogelijkheid om te kiezen voor een goedkoper alternatief. Voor de Consumentenbond één van de redenen om te starten met een campagne over betaalbare zorg: waar zit de verspilling, welke kosten kunnen consumenten zelf in de hand houden en waar moet de overheid ingrijpen?

De campagne Betaalbare Zorg begint met een onderzoek naar de mogelijkheid tot besparen op mondzorg. Daarvoor belden onderzoekers met 500 tandartsen door heel Nederland. Consumenten die slechts één enkele behandeling willen, blijken slecht terecht te kunnen bij een andere tandarts. Driekwart van de tandartsen heeft het te druk of zit niet op 'shoppers' te wachten. Opvallend is dat van degenen die 'nee' verkopen, bijna de helft (44%) zegt dat een behandeling binnen dezelfde periode wel mogelijk is als de beller vaste klant wordt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Marktwerking kan alleen succesvol zijn met voldoende aanbieders die willen concurreren en consumenten die op zoek gaan naar betere of goedkopere zorg'. Ons onderzoek laat zien dat we daar nog lang niet zijn'.

Collegialiteit

Een aantal tandartsen wil eerst toestemming van de vaste tandarts voordat ze tot behandeling overgaan. Anderen beginnen er sowieso niet aan. Enkele reacties: 'Je schaadt de vertrouwensband tussen tandarts en patiënt', 'Shoppen is eigenlijk not-done, ook omdat je patiënten van collega's afpakt' of 'Dit is gewoon een soort gentlemen's agreement tussen tandartsen'. De informatie over het onderzoek en de campagne Betaalbare Zorg is te vinden op: www.consumentenbond.nl/tandartsen.