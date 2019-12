Tele2 ontduikt regels nummerbehoud

Nieuws|Op de website en het forum van Tele2 staat dat het niet mogelijk is om bij het kopen van een prepaid kaart het eigen mobiele nummer te behouden. De mogelijkheid tot nummerbehoud is echter verplicht, voor zowel abonnementen als prepaid. De Consumentenbond heeft de Opta gevraagd om Tele2 hierop aan te spreken.

De Consumentenbond kreeg signalen dat nummerbehoud bij Tele 2 niet mogelijk is en zocht dit uit. Op zijn forum geeft Tele2 onjuiste informatie over de mogelijkheid tot nummerbehoud bij prepaid en ook de chatrobot van Tele2 maakt onterecht onderscheid tussen nummerbehoud bij prepaid en andere abonnementen:

Reactie Tele2

Nummerbehoud is al enkele jaren verplicht voor alle telecomproviders. Consumenten die willen overstappen naar een andere provider kunnen hun nummer altijd meenemen. In een reactie zegt Tele2 dat er sprake is geweest van 'miscommunicatie op de Tele2 community'. Maar als consumenten bij Tele2 online een prepaid abonnement proberen af te sluiten, staat nergens een vinkje voor 'nummerbehoud', terwijl dit vinkje er wel staat bij het afsluiten van een gewoon abonnement.

