Telecomgebruik over de grens goedkoper

Nieuws|Goedkoper bellen, sms’en en internetten in het buitenland vanaf juli 2012. Dat is het voorstel van de commissie van Industrie, Onderzoek en Energie, onderdeel van het Europees Parlement (EP). In april stemt het EP over dit voorstel. De Consumentenbond juicht het voorstel voor prijsverlagingen toe.

Het verlagen van de prijzen voor bellen en sms´en in Europa is een onderdeel van het meerjarenplan om de kosten in lijn te brengen met de prijzen die binnen de landsgrenzen worden berekend.

Voorgestelde maximale tarieven per juli 2012:

Bellen: €0,25 per minuut, sms’en: € 0,08 per sms, internet: €0,50 per MB.

Vanaf juli 2014:

€ 0,15 per minuut, € 0,05 per sms en €0,20 per MB.

De Europese Commissie stelde al regels op voor het maximaliseren van de tarieven. Die regelgeving loopt in juni 2012 ten einde.

Torenhoge rekeningen

De Consumentenbond heeft lang gepleit voor maatregelen om consumenten te behoeden voor onverwacht hoge kosten. In 2007 opende de Consumentenbond een meldpunt waarop honderden klachten binnenkwamen van consumenten die - terug van vakantie - rekeningen ontvingen van soms meer dan €1000. In 2009 stelde Europa voor het eerst regels op voor de mobiele aanbieders, waarmee de hoge tarieven aan banden werden gelegd. Door Europese regelgeving zijn in 2010 de kosten voor mobiel internet in het buitenland gelimiteerd op €59,50.