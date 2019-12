Valkuilen bij vakantiebundels mobiel internet

Consumenten kunnen 'Internet Europa' van T-Mobile en het 'Vodafone Op Reis' pakket niet uitzetten na hun vakantie en blijven er een maandelijks bedrag van rond de €15 voor betalen bovenop hun reguliere abonnement.* Bij de bundels van KPN en Hi zit een ander addertje onder het gras: wie eenmaal toestemming heeft gegeven voor het bijkopen van een bundel van 100MB betaalt daarna automatisch voor nieuwe bundels van 100MB als de oude op zijn.

Kroatië en Turkije duur

Per 1 juli 2012 zijn de tarieven voor mobiel internet binnen de Europese Unie verlaagd en deze dalen stapsgewijs verder tot 2014. Bovendien geldt de datalimiet van €59,50 nu ook voor landen buiten de EU. Daar zijn de tarieven echter niet aan banden gelegd waardoor de datalimiet sneller wordt bereikt. Voor consumenten die geen vakantiebundel afsluiten en naar populaire vakantielanden als Kroatië en Turkije vertrekken, is het goed te weten dat providers in deze landen veelal tot €10 per MB rekenen.

Consumenten die na hun vakantie geconfronteerd worden met een onverwacht hoge rekening voor mobiel bellen of internetten in het buitenland, kunnen dit laten weten op de actiesite #Telecomplex.

Tips voor het voorkomen van hoge rekeningen zijn te lezen op de website van de Consumentenbond.

*Update juli 2012

De bovengenoemde T-Mobile en Vodafone pakketten zijn vooral geschikt voor mensen die regelmatig naar het buitenland gaan. Voor consumenten die een bundel willen voor alleen de duur van hun vakantie zijn er bij Vodafone bundels waarbij betaald wordt per gebruikte dag. Bij T-Mobile kunnen consumenten kiezen voor een dag- of weekpas voor mobiel internet in het buitenland.