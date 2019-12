Veel overstappers in energiemarkt

Het merendeel maakte gebruik van het laagste bod van energiedirect.nl. In maart 2012 organiseert de Consumentenbond weer een energieveiling, consumenten kunnen zich daar nu al voor inschrijven.

<img height="104" alt="Energiecollectief" src="Energiecollectief.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="450" style="border-right: 0px solid; border-top: 0px solid; float: right; margin: 10px; border-left: 0px solid; border-bottom: 0px solid" align="right" data-type="hippogallery:original" data-uuid="6fe2544d-05c7-4eda-a78e-6b625b02be22">Vrijblijvend

'Energieveilingen zijn een mooie manier om voor een zo groot mogelijke groep consumenten een zo laag mogelijk energietarief te bedingen. Consumenten kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor deelname aan het Energiecollectief en willen ze gebruik maken van het laagste bod, dan is een overstap heel gemakkelijk en de prijs voor een jaar gegarandeerd,' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Energievergelijker

Van de ruim 80 duizend consumenten die zich inschreven voor het tweede Energiecollectief zijn er eind december 35 duizend overgestapt. In het voorjaar van 2011 organiseerde de Consumentenbond ook al een Energiecollectief en toen stapten ruim 23 duizend consumenten over. Voor wie niet wil meedoen met een energieveiling, maar wel de prijzen goed wil kunnen vergelijken, heeft de Consumentenbond ook een Energievergelijker. Door allerlei kortingen kan daar de besparing voor individuele consumenten soms nog hoger oplopen dan het resultaat uit een energieveiling. In de Energievergelijker staat ook meer informatie over de kwaliteit en klantvriendelijkheid van energieleveranciers.