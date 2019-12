Veel reacties over problemen na update Samsung Galaxy S II

In eerste instantie leek het probleem zich alleen voor te doen bij klanten van KPN en Hi, maar er komen ook veel reacties binnen van klanten van andere providers. De Consumentenbond heeft bij Samsung aangedrongen om niet alleen een aangepaste update voor KPN te maken, maar een oplossing te bieden voor alle versies met problemen.

Samsung raadt gebruikers aan om naar de winkel te gaan waar de telefoon gekocht is voor een gratis software-update. KPN adviseert om de update niet uit te voeren. KPN klanten met problemen kunnen met hun toestel naar een KPN business center. T-mobile zegt een reactie van Samsung af te wachten, Vodafone zoekt de problemen uit. De nieuwe versie van Android (ook bekend onder de naam Ice Cream Sandwich), is sinds enkele weken beschikbaar. 2 weken geleden publiceerde de Consumentenbond een Eerste Indruk van de software. Inmiddels is gebleken dat veel gebruikers na de update problemen met hun toestel ondervinden. De batterij gaat minder lang mee en het toestel valt soms uit.