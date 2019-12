Verhoging eigen risico slechte ontwikkeling

Nieuws|Een verhoging van het eigen risico in de zorg van 220 naar 350 euro is volgens de Consumentenbond geen goede bezuiniging. De maatregel raakt vooral de (chronisch) zieken, terwijl er andere manieren zijn waarmee nog veel te besparen valt in de zorg. Een doelmatigere organisatie, wegnemen van verspilling en tegengaan van onterechte declaraties zijn voor de Consumentenbond verstandigere bezuinigingsonderwerpen.

Met meer concentratie en specialisatie in de ziekenhuiszorg wordt de kwaliteit vergroot en middelen efficiƫnter ingezet. Brede en toegankelijke eerstelijnszorg verbetert de kwaliteit van de zorg en beperkt de toestroom naar de tweede lijn en Spoedeisende Hulp. Als er al een verandering in de eigen bijdrage moet komen, dan per verwijzing of behandeltraject en inkomensafhankelijk gemaximeerd. De Consumentenbond denkt dat op die manier een remmend effect ontstaat op zorggebruik waarbij alle inkomens vergelijkbaar bijdragen.

Polisvoorwaarden

Zorgverzekeraars kunnen de eigen bijdrage variabel in de polisvoorwaarden vaststellen en afhankelijk maken van de gekozen zorgaanbieder. Zo kan de verzekeraar de keuze voor preferente aanbieders stimuleren. Dat versterkt het bewustzijn bij consumenten dat kiezen mogelijk is en biedt mogelijkheden om de keuze voor bovengemiddeld dure aanbieders te beperken. Bewuster zorggebruik, bewuster kiezen voor zorgaanbieders en druk op zorgaanbieders om hun tarief marktconform te houden gaan zo hand in hand.