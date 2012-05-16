Verhoging eigen risico slechte ontwikkeling

Met meer concentratie en specialisatie in de ziekenhuiszorg wordt de kwaliteit vergroot en middelen efficiënter ingezet. Brede en toegankelijke eerstelijnszorg verbetert de kwaliteit van de zorg en beperkt de toestroom naar de tweede lijn en Spoedeisende Hulp. Als er al een verandering in de eigen bijdrage moet komen, dan per verwijzing of behandeltraject en inkomensafhankelijk gemaximeerd. De Consumentenbond denkt dat op die manier een remmend effect ontstaat op zorggebruik waarbij alle inkomens vergelijkbaar bijdragen.

Polisvoorwaarden

Zorgverzekeraars kunnen de eigen bijdrage variabel in de polisvoorwaarden vaststellen en afhankelijk maken van de gekozen zorgaanbieder. Zo kan de verzekeraar de keuze voor preferente aanbieders stimuleren. Dat versterkt het bewustzijn bij consumenten dat kiezen mogelijk is en biedt mogelijkheden om de keuze voor bovengemiddeld dure aanbieders te beperken. Bewuster zorggebruik, bewuster kiezen voor zorgaanbieders en druk op zorgaanbieders om hun tarief marktconform te houden gaan zo hand in hand.