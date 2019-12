Verlies zaak tegen Multisafe verlies voor consumenten

Nieuws|De rechter oordeelde op 16 mei 2012 in de zaak tussen de Consumentenbond en de assurantieadviseur Multisafe dat de adviseur het recht heeft de relatie met zijn klanten op te zeggen als deze nieuwe voorwaarden niet accepteert. Daardoor weten consumenten vooraf niet of de dienstverlening voor de duur van de afgesloten verzekeringen hetzelfde blijft. De Consumentenbond beraadt zich op de uitspraak.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Voor bestaande klanten betekent dit veel onduidelijkheid. Adviseurs kunnen hen rechtstreeks nieuwe kosten in rekening brengen terwijl zij ook al provisie van de verzekeraars ontvangen. Accepteren consumenten dat niet, dan mag de adviseur de relatie eenzijdig opzeggen en moeten klanten op zoek naar een nieuwe adviseur of een nieuw product afsluiten waarbij gebruik van een adviseur niet nodig is'.

Begin en eind

Er is volgens de rechtbank geen verband tussen de producten die consumenten hebben bij de tussenpersonen en het begin en eind van de dienstverlening. Consumenten moeten daarom zelf de relatie opzeggen als zij geen producten meer bij de adviseur hebben. Voor consumenten is het nu extra belangrijk om heel bewust te kijken naar zowel de prijs van de producten als de diensten van de adviseur.