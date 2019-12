Verzeker jezelf van grote besparing

Wereld Consumenten Dag 2012 staat wereldwijd in het teken van transparantie en meer concurrentie in de financiële sector. Ondanks alle schandalen in de afgelopen jaren is nog te weinig merkbaar dat banken en verzekeraars consumenten centraal stellen, door bijvoorbeeld alleen verzekeringen te verkopen die consumenten echt nodig hebben. De Consumentenbond roept alle consumenten daarom op hun verzekeringen tegen het licht te houden. Om daarbij te helpen is informatie over verzekeringen op de website van de Consumentenbond op 15 maart 2012 voor iedereen toegankelijk.

Ingewikkeld

Voor consumenten is het lastig om financiële producten te vergelijken en te beoordelen. Financiële producten zijn vaak erg ingewikkeld waardoor het voor consumenten moeilijk te doorgronden is waarom de ene verzekering duurder is dan de andere. Als consumenten eenmaal een verzekering hebben afgesloten, stappen ze niet snel over naar een andere aanbieder.