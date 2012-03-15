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Verzeker jezelf van grote besparing

Nieuws
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Door elk jaar kritisch te kijken naar hun verzekeringen kunnen consumenten gemiddeld €800 besparen. Veel consumenten sluiten eenmaal een verzekering af en wisselen daarna niet meer van aanbieder. Op deze Wereld Consumenten Dag laat de Consumentenbond zien dat er veel prijsverschil zit tussen de goedkope en dure verzekeringen terwijl de polisvoorwaarden nauwelijks verschillen. Jaarlijkse controle en eventuele aanpassing van het verzekeringspakket kan consumenten veel geld opleveren.

Gepubliceerd op:15 maart 2012

Wereld Consumenten Dag 2012 staat wereldwijd in het teken van transparantie en meer concurrentie in de financiële sector. Ondanks alle schandalen in de afgelopen jaren is nog te weinig merkbaar dat banken en verzekeraars consumenten centraal stellen, door bijvoorbeeld alleen verzekeringen te verkopen die consumenten echt nodig hebben. De Consumentenbond roept alle consumenten daarom op hun verzekeringen tegen het licht te houden. Om daarbij te helpen is informatie over verzekeringen op de website van de Consumentenbond  op 15 maart 2012 voor iedereen toegankelijk.

Ingewikkeld

Voor consumenten is het lastig om financiële producten te vergelijken en te beoordelen. Financiële producten zijn vaak erg ingewikkeld waardoor het voor consumenten moeilijk  te doorgronden is waarom de ene verzekering duurder is dan de andere. Als consumenten eenmaal een verzekering hebben afgesloten, stappen ze niet snel over naar een andere aanbieder.