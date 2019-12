Verzekeraars weigeren premiespaarpot terug te geven

Nieuws|Een derde van de verzekeraars houdt zich niet aan de wettelijke regels als klanten hun overlijdensrisicoverzekering tussentijds beëindigen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond Geldgids van december. Tussentijdse opzeggers moeten hun premiereserve terugkrijgen, in de vorm van een premievrije polis of terugbetaling. De verzekeraars die zich daar niet aan houden benadelen consumenten voor soms duizenden euro's. De Consumentenbond roept de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op om in te grijpen.