Verzekeraars weigeren premiespaarpot terug te geven

De Consumentenbond onderzocht overlijdensrisicoverzekeringen waarbij nabestaanden eenmalig een vastgesteld bedrag ontvangen. Deze verzekeringen bevatten een ingebouwd spaarpotje, zodat de premie constant blijft. Aan het einde van de looptijd staan verzekerde en verzekeraar weer quitte en krijgt de verzekerde niets terug.

Consumenten die echter na vijftien van de dertig jaar hun verzekering niet meer nodig hebben of die willen overstappen van verzekeraar, hebben meer betaald dan nodig om het risico af te dekken. De Geldgids berekent de omvang van deze premiereserve voor een doorsnee verzekering van €125.000 en een looptijd van 30 jaar, na 15 jaar tussen de €550 en €1250.

Stoppen of overstappen

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn bij veel hypotheken een vereiste. Ook sommige ouders die hun kinderen een gegarandeerde spaarpot willen nalaten, kiezen voor deze verzekering. Redenen om de verzekering voortijdig te stoppen zijn echtscheidingen, zelf ontvangen erfenissen, of dat een zelfde verzekering elders goedkoper is.

Consumenten die een overlijdenspolis voortijdig hebben beëindigd en twijfelen of de premiereserve is verrekend, kunnen dit navragen bij hun verzekeraar. Levert dat niets op, dan kunnen consumenten een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD).