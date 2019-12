Europees Parlement verwerpt misleidende voedingsclaim

Fabrikanten mogen wel op hun producten zetten dat het product minder suiker, zout of vet bevat, maar alleen als dat ook minder is dan vergelijkbare producten in de supermarkt. Daarnaast geldt de voorwaarde dat het verschil significant is: minimaal 30% en bij zout minimaal 25% minder. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Fabrikanten proberen met claims producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. Het Europees Parlement heeft gelukkig geluisterd naar de goede argumenten van de Europese consumentenorganisaties. Des te spijtiger is het dat in Nederland het ministerie van VWS deze argumenten terzijde schoof en klakkeloos de lobby van de industrie volgde’.

Slecht tegenargument

De levensmiddelenindustrie stelde dat producten alleen minder suiker, vet en/of zout zouden worden als fabrikanten dat mogen communiceren. Voor de Consumentenbond een onzin argument. Fabrikanten hebben jaren geleden al beloofd dat ze minder vet en zout in de producten zouden stoppen. Het is bizar dat daar nu ineens een misleidende claim voor nodig zou zijn.

