Voordeelpassen voor stedentrips niet altijd koopje

Nieuws|Een buitenlandse stad bezoeken met een voordeelpas lijkt aantrekkelijk maar consumenten doen er goed aan vooraf te kijken of zo'n pas het geld waard is. Dit hangt af van de gewenste invulling van de reis, maar ook van de prijs en het aanbod van de kaart. De onderlinge verschillen in prijs-kwaliteitverhouding tussen de citycards zijn aanzienlijk, concludeert de Consumentenbond na een kritische blik op 16 citycards voor diverse wereldsteden.

De prijs van de voordeelkaarten loopt uiteen van €14 voor een 24-uurs Budapest Card tot €135 voor The New York Pass die 72 uur geldig is. De Barcelona Card, de Lisboa Card, de Firenze Card en de cOPENhagen Card bieden consumenten een goede prijs-kwaliteitverhouding. Bij deze kaarten is openbaar vervoer én entree tot een groot aantal musea inbegrepen plus nog wat extra voordelen. The Berlin-, Londen-, Paris- en New York Pass zijn het meest compleet, maar daar hangt dan ook een fors prijskaartje aan. Het volledige overzicht van de kosten en baten van de citycards staat in de Reisgids van september.

In-/exclusief

De Consumentenbond bekeek per kaart of het openbaar vervoer inbegrepen is en of de kaart korting geeft op hop-on-hop-off bussen, op boottochten, in winkels en in cafés/restaurants. Musea en attracties zijn vaak gratis te bezoeken met een citycard, maar bij de Roma Pass zijn alleen de eerste 2 musea gratis en in Wenen geeft de citycard alleen korting op de entree van musea en attracties. Met een aantal kaarten kunnen bezoekers bij topattracties direct naar binnen, waardoor ze lange wachtrijen omzeilen.