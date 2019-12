Webwinkels goochelen met garantie

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Winkels moeten de wettelijke garantieregels naleven en hun verantwoordelijkheid nemen wanneer er iets misgaat met een product. Het recht op garantie is bij een webwinkel hetzelfde als bij een gewone winkel." Niet alle webwinkels blijken zich hier aan te houden. Vaak verwijzen webwinkels klanten direct naar de fabrikant. Zo adviseert Bol.com zijn klanten om defecte artikelen rechtstreeks naar de fabrikant te sturen. De eigen reparatie-afdeling zou minder snel zijn. Eventuele kosten zijn volgens de website voor rekening van de klant. Maar dat is onjuist.

Verkoper verantwoordelijk

De Consumentenbond krijgt veel vragen en klachten over garantie. Klanten worden van het kastje naar de muur gestuurd of krijgen te maken met onverwachte onderzoekskosten. Een voorbeeld van heldere informatie is Wehkamp.nl. De webwinkel vermeldt dat ze verantwoordelijk blijven voor een correcte afhandeling, ook wanneer het uit oogpunt van snelheid gunstiger is als de klant over de garantie direct met de fabrikant schakelt. Ook voor voorrij-, onderzoeks- en reparatiekosten hoeven kopers niet op te draaien.

Lees ook: