Week lang gratis dieetconsult

Voor een dieetadvies kunnen consumenten op de website van de Consumentenbond een formulier invullen. Binnen 24 uur volgt dan antwoord van één van de diëtisten. De meeste gestelde vragen plaatst de Consumentenbond (anoniem) op zijn website, waar iedereen ze kan lezen.

Dieetdossier

De Consumentenbond besteedt regelmatig aandacht aan diëten in de Gezondgids. Ook op de website van de Consumentenbond is veel informatie over diëten te vinden, zoals reviews van dieetboeken, en video's. Verder geeft de Consumentenbond in samenwerking met het Voedingscentrum het boek het 'Keuzedieet' uit.