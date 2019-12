Week lang gratis dieetconsult

Nieuws|Consumenten willen vaak gezond(er) eten of een paar (vakantie)kilootjes kwijt, maar weten niet goed hoe of waar te beginnen. In de 'dieetspreekweek' kunnen consumenten bij de Consumentenbond in de week van 3-7 september hun vragen voorleggen aan een diëtiste. Iris Walsmit-Flohr, Marjolein de Pundert en Sara van Grootel geven 5 dagen gratis antwoorden.