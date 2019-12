Te weinig aandacht voor consumentenbelangen bij privatiseringen

Nieuws|De Consumentenbond is van mening dat privatiseringen teveel op basis van een blind vertrouwen in marktwerking zijn uitgevoerd en met te weinig aandacht voor het belang en de rol van consumenten. Waar privatisering gepaard is gegaan met het bieden van een betekenisvolle keuze heeft het consumenten voordelen opgeleverd. Dat zei Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, vandaag tijdens zijn gesprek met de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering van de Eerste Kamer. De commissie onderzoekt de effecten van privatiseringen op de relatie tussen burger en de rijksoverheid.

De overheid heeft een theoretische blauwdruk toegepast op zeer uiteenlopende sectoren. De veronderstelling was dat de markt vanzelf aan belangen van consumenten tegemoet zou komen. Daarbij werd er onvoldoende gekeken of de privatiseringen voor consumenten een toegevoegde waarde hadden, of consumenten over de middelen beschikten om te kunnen kiezen en niet in de minste plaats of de burger als consument wel wil kiezen. Ook toen het toezicht werd geregeld bij de privatisering- en liberaliseringsoperaties ontbrak aandacht voor consumenten. Pas in 2007, toen de privatiseringsoperaties goed en wel waren afgerond, werd de Consumentenautoriteit opgericht.

Uiteenlopend resultaat privatisering

De afgelopen twee decennia zijn verschillende publieke diensten geprivatiseerd en is er marktwerking geïntroduceerd, met uiteenlopend resultaat voor consumenten. De voordelen van privatisering ziet de Consumentenbond in de eerste plaats in de telecomsector, en minder in respectievelijk de energie- en vervoersbranche.