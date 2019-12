Wet cliëntenrechten zorg niet controversieel verklaren

De leden van de commissie VWS spreken woensdag 16 mei over onderwerpen die al dan niet controversieel verklaard worden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in september. Het voorstel van de WcZ is onlangs - na jarenlange voorbereiding - op de agenda voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer geplaatst. In de WcZ staan voor alle organisaties die de brief ondertekenden belangrijke verbeteringen voor de positie van consumenten/patiënten.

Verbeteringen

De partijen vragen de commissie juist versneld te handelen om de patiëntenrechten te verbeteren. De WcZ regelt helderheid voor de cliënt over zijn rechten en brengt alle patiëntenrechten in een wet samen. De medezeggenschap van cliënten wordt verbeterd, consumenten krijgen recht op informatie over kwaliteit (keuze-informatie) en de klachtenregeling wordt verbeterd, mede door invoering van geschillencommissies. De WcZ regelt daarnaast snelle en duidelijke informatie bij incidenten en/of fouten in de zorg.