Wie wint de Klachtenkater?

Op klachtenzat.nl zijn bijna 900 klachten verzameld van consumenten die hun klachten meer dan zat zijn. De meeste klachten gaan over telecombedrijven en de diensten die ze leveren. De meeste onvrede ontstaat doordat bedrijven geen (bevredigende) oplossing bieden of geen reactie geven.

Afspraken

De Consumentenbond heeft zich met de campagne 'Klachten Zat' het afgelopen jaar ingezet om de klachtafhandeling door bedrijven in Nederland te verbeteren. De branche is onder leiding van de Klanten Service Federatie in gesprek met de Consumentenbond over afspraken voor betere klachtafhandeling.