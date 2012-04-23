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Wie wint de Klachtenkater?

Nieuws
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Al 14 jaar niet gebeld kunnen worden door UPC-klanten of een dubbelzijdige printer die niet dubbelzijdig print: welke klacht verdient de titel “Klachtenkater’? De Consumentenbond roept iedereen op zijn stem uit te brengen op een van de drie meest aansprekende klachten uit de bijna 900 klachten die consumenten achterlieten op klachtenzat.nl. Het bedrijf met de meeste stemmen ontvangt een originele Klachtenkater.

Gepubliceerd op:23 april 2012

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Op klachtenzat.nl zijn bijna 900 klachten verzameld van consumenten die hun klachten meer dan zat zijn. De meeste klachten gaan over telecombedrijven en de diensten die ze leveren. De meeste onvrede ontstaat doordat bedrijven geen (bevredigende) oplossing bieden of geen reactie geven.

Afspraken

De Consumentenbond heeft zich met de campagne 'Klachten Zat' het afgelopen jaar ingezet om de klachtafhandeling door bedrijven in Nederland te verbeteren. De branche is onder leiding van de Klanten Service Federatie in gesprek met de Consumentenbond over afspraken voor betere klachtafhandeling.