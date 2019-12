Flinke wijzigingen voor belastingjaar 2011

Nieuws|Voor het belastingjaar 2011 is een flink aantal wijzigingen doorgevoerd die de belastingaangifte dit jaar ingewikkeld kunnen maken. De Belastingdienst introduceerde een nieuw partnerbegrip en hanteert voortaan één peildatum voor het vermogen in box 3. De Belastinggids van de Consumentenbond biedt uitkomst en de Consumentenbond helpt consumenten met de online Belastinghulp.

Voorlopige teruggaaf

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan traditioneel in het teken van de belastingaangifte, want om voor teruggave voor 1 juli in aanmerking te komen, moet de aangifte uiterlijk op 1 april 2012 bij de Belastingdienst binnen zijn. Als aangifte doen voor 1 april 2012 niet lukt, vraag dan voor die datum uitstel aan.

Lees meer over de belastingaangifte 2011 in het dossier Belastingaangifte 2011 of bestel de Consumentenbond Belastinggids 2012.